Auto usate, mobili e piccoli elettrodomestici: ecco gli acquisti degli italiani a dicembre 2019

Più viaggi e auto usate, ma anche mobili e piccoli elettrodomestici: questi gli acquisti che vanno per la maggiore tra gli italiani come rivela l’Osservatorio mensile Findomestic di gennaio secondo cui le intenzioni d’acquisto in generale sono in crescita per tutti i comparti.Sostanzialmente stabili le intenzioni di acquisto per il comparto della mobilità in particolare per auto nuove, motocicli o scooter e e-bike mentre le auto usate chiudono il 2019 con potenziali acquirenti in aumento di un punto percentuale rispetto a novembre. In merito alla casa, a segnare la crescita più evidente a dicembre i mobili che segnano (+1,2 punti percentuali) rispetto al mese precedente. Le intenzioni d’acquisto sono invece rimaste sostanzialmente stabili per case e appartamenti (-0,2 p.p.) e lavori di ristrutturazione (+0,2 p.p.).Bene anche il comparto degli elettrodomestici con gli acquisti di TV e Hi-Fi che crescono di 1 punto percentuale sul mese di novembre, mentre per i grandi l’aumento si attesta a +0,6 p.p. La spesa media prevista per i piccoli elettrodomestici è di 196 euro, 756 per i grandi e 511 euro per l’elettronica di consumo (TV e Hi-Fi).