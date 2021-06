Auto online: vendite +52% nei primi 5 mesi dell'anno. Jeep Renegade la più gettonata

Alessandra Caparello 22 giugno 2021 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Ancora in difficoltà il settore dell’auto in Italia, ma il canale online, sebbene rappresenti ancora una nicchia, cresce costantemente e a gran velocità. Così secondo l’Osservatorio MiaCar - Facile.it, nei primi 5 mesi del 2021 le vendite via web di auto nuove e a km zero sono aumentate del 52% rispetto allo stesso periodo del 2019.Tra le auto nuove e a km zero più comprate online a livello nazionale, guida la classifica la Jeep Renegade, seguita dalle due citycar Fiat Panda e Fiat 500. Come vengono finalizzati gli acquisti e qual è l’identikit di chi compra l’auto sul web? Secondo i dati, il 28% degli utenti che nel 2020 hanno acquistato online un’automobile lo ha fatto dal proprio dispositivo mobile; guardando alle fasce di acquirenti, invece, emerge che il canale online è, come quello tradizionale, alla portata di tutte le età, ma tra le tendenze rilevate vi è un aumento degli over 65 che, in percentuale, pesano più sull’online (22,8%) che in quello fisico (18,6%).