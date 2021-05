Auto intelligenti: ecco quanto vale il mercato italiano delle 'Connected Car' nel 2020

Redazione Finanza 28 maggio 2021 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Nell’anno della pandemia il mercato delle soluzioni per l’auto connessa e intelligente raggiunge un valore pari a 1,8 miliardi di euro. Un terzo del mercato è rappresentato dai sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, 600 milioni di euro) integrati nei nuovi modelli, come la frenata automatica d’emergenza o il mantenimento del veicolo in corsia. La componente principale è costituita dalle soluzioni per la Connected Car, che nel 2020 rallentano la loro corsa fermandosi a quota 1,18 miliardi (-2%), dopo essere cresciute in doppia cifra sia nel 2018 (+31%) sia nel 2019 (+14%). Un andamento in linea con quello registrato nei principali paesi occidentali, che oscilla tra -5% e +5%, e molto positivo se si considera il crollo del mercato complessivo dell’auto, che ha perso il 27,9% e ha segnato 535mila veicoli venduti in meno. Cresce invece la diffusione dei veicoli connessi: 17,3 milioni a fine anno, pari al 45% del totale del parco circolante in Italia, contro i 16,7 milioni del 2019. Questi alcuni dei trend che emergono dalla ricerca dell'Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno online “Connected Car & Mobility: come riscrivere la mobilità del futuro”.