Auto: immatricolazioni in Italia in calo del 3% ad agosto, per Fca flessione del 16%

Valeria Panigada 3 settembre 2019 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Il mercato italiano dell’auto torna a frenare ad agosto registrando 88.939 immatricolazioni, in calo del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2018, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I volumi immatricolati nei primi otto mesi del 2019 ammontano, così, a 1.325.162 unità, il 3% in meno rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2018.Tra i singoli costruttori, i marchi di Fca (escludendo Ferrari e Maserati) totalizzano nel complesso 20.767 immatricolazioni nel mese (-16,1%), con una quota di mercato del 23,3%. Andamentopositivo per il brand Lancia/Chrysler (+95,8%). Bene anche Ferrari (+85,7%) e Lamborghini (+83,3%).