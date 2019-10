Auto elettriche permettono risparmi fino al 20% su RC Auto

Titta Ferraro 21 ottobre 2019 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Il 2019 si avvia a segnare un balzo a tre cifre per le vendite di auto elettriche sotto la spinta dei nuovi modelli in arrivo e dei consistenti incentivi statali che vengono affiancati in alcune regioni da ulteriori ecoincentivi (quelli in Lombardia fino a 8mila euro sono partiti a metà ottobre) che portano a far scendere in maniera vertiginosa il costo di una vettura elettrica.La quota di mercato dell'elettrico rimane comunque molto bassa complice anche il numero ancora limitato di modelli. Pur rappresentando ancora una nicchia, la diffusione nella Penisola di questi modelli sta registrando percentuali di crescita a tre cifre: dal 2015 al 2018 sono cresciute del 130%.Tra i vantaggi dell'elettrico, oltre agli ecoincentivi all'acquisto, ci sono anche i costi più contenuti a livello di assicurazione del veicolo. "Dal punto di vista dell’RC auto non vi sono norme che vincolano le compagnie a riconoscere tariffe agevolate per coloro che hanno un veicolo elettrico o ibrido, spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it, che aggiunge: "Nonostante questo, però, va evidenziato che alcune assicurazioni utilizzano il tema della sostenibilità come leva di marketing e, in funzione di questo, riconoscono delle agevolazioni riservate a coloro che guidano un’automobile green; si tratta molto spesso di sconti che in alcuni casi possono arrivare ad incidere sino al 20% sul premio finale".