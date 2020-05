Auto ad alimentazione alternativa: immatricolazioni in aumento del 48% nel I trimestre in Europa

Valeria Panigada 27 maggio 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

In un mercato delle quattro ruote in difficoltà, fa eccezione quello delle auto ad alimentazione alternativa, come elettriche e ibride. Nel primo trimestre del 2020, infatti, le immatricolazioni in Europa sono scese del 35% per le auto diesel, del 33% per le auto a benzina, ma hanno registrato un aumento del 48% per le auto ad alimentazione alternativa. Il calo del mercato totale di 1,07 milioni auto conta un decremento in volumi di auto diesel e benzina di 1,26 milioni di unità ma un incremento di quasi 188mila auto ad alimentazione alternativa rispetto a gennaio-marzo 2019.Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa non cresce dunque solo in termini di quota a fronte di un mercato complessivo in forte calo, ma cresce anche in termini di volumi. Secondo l'approfondimento realizzato dall'Area Studi e Statistiche Anfia, il mercato auto con alimentazione alternativa totalizza 578.338 nuove immatricolazioni e una quota del 19% sul totale mercato. Le vendite di auto elettriche realizzano ottimi risultati in tutti i mercati (con le sole eccezioni di Cipro e Norvegia), grazie ad un arretrato di ordini, nuovi modelli e politiche di supporto.Da gennaio a marzo, quasi 1 consumatore su 5 ha optato per l’acquisto di modelli a trazione alternativa (19%), con una scelta preponderante per i modelli elettrificati (39% ricaricabili, 54% ibride tradizionali, 7% gas).