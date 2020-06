Auto: Anfia prevede solo 1,3 milioni di immatricolazioni a fine 2020

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Lacrisi Covid ha colpito pesantemente il settore auto e appaiono evidenti le difficoltà di ripresa del mercato e dei livelli produttivi a breve-medio e termine. Secondo i dati snocciolati oggi da Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, a maggio sono state immatricolate 99.735 nuove autovetture, il 49,6% in meno di un anno fa. E nei tre mesi marzo-maggio, caratterizzati dalle misure di lockdown, le immatricolazioni hanno consuntivato appena 132.402 unità, un crollo verticale del 77%. Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) vale il 24% del mercato auto dei primi 5 mesi, con un calo delle nuove registrazioni del 52%. Guardando al resto dell'anno, Anfia prevede che a fine 2020 il mercato potrebbe totalizzare appena 1,3 milioni di nuove registrazioni, un crollo pesantissimo per l’industria automotive e per il terziario.