Auto: Anfia, chiusura stabilimenti da evitare e concordare con Germania e Francia

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, sostiene che non ci sono margini di chiusura degli impianti produttivi, se non con una decisione congiunta dei Paesi UE, in particolare Germania e Francia. "L’eventuale chiusura degli impianti italiani per 15 giorni - sostiene Anfia - è praticabile solo se condivisa con i governi tedesco e francese per le rispettive nazioni, che rappresentano il primo e il secondo Paese di destinazione dell’export della componentistica automotive italiana (Germania: quota 20% nel 2018; Francia: quota 11% nel 2018)". Secondo l'associazione, il blocco delle attività nella sola Italia con il resto d’Europa in piena attività porterebbe a danni irreparabili per la filiera produttiva automotive, andandone a intaccare pesantemente la competitività sui mercati internazionali. La posizione di Anfia arriva dopo l'annuncio da parte di Fca e Ferrari di chiudere gli stabilimenti per due settimane.