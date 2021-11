Auto: 1 su 3 non usa cintura e metà bimbi senza seggiolino. Codacons: dati allarmanti

Alessandra Caparello 22 novembre 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Dati allarmanti quelli sulla sicurezza stradale diffusi oggi dall’Anas, secondo cui un automobilista su 3 non utilizza la cintura di sicurezza, la metà dei bambini viaggia senza seggiolino e due giovani su 10 usano il cellulare alla guida.Così il Codacons, che attacca la mancanza di controlli sulle strade italiane.“Le trasgressioni al Codice della strada sono incentivate dall’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine – spiega il presidente Carlo Rienzi – Gli automobilisti continuano ad usare il telefonino alla guida o a non allacciare la cintura di sicurezza perché sanno di poterla fare franca e di non essere sanzionati per le violazioni commesse. E a nulla serve inasprire le sanzioni e introdurre misure più restrittive nel Codice della strada se poi non si è in grado di far rispettare le disposizioni e di sanzionare i trasgressori”.