Auriga e Doorway insieme per favorire le startup ad elevato potenziale di crescita

simone borghi 14 settembre 2021 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Auriga, azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale, e Doorway, piattaforma di equity investing online leader nel segmento degli investitori professionali, hanno avviato una partnership per mettere a fattor comune le proprie competenze e risorse.Attraverso questa partnership, Auriga avrà la possibilità di presentare e sottoporre a Doorway le startup ritenute ad alto potenziale di successo. Saranno queste ad essere sottoposte al processo di valutazione di Doorway, che analizza sia gli aspetti di mercato sia quelli legali, fiscali e di business attraverso un’accurata due diligence sviluppata da primarie società internazionali di revisione, sia gli aspetti di sostenibilità attraverso un modello proprietario di valutazione del rispetto dei criteri ESG. Le startup che soddisferanno i criteri saranno ammesse in Doorway per la raccolta dei capitali necessari.