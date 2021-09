Aumento di capitale da 1,5 milioni per Pasticceria Martesana: maggioranza a Eagle Capital Ventures e MEGA Holding

Luca Losito 21 settembre 2021 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Con un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, MEGA Holding ed Eagle Capital Ventures, ed altri socifinanziari, acquisiscono una quota di maggioranza in Pasticceria Martesana, bottega storica milanese della famiglia Santoro.Martesana è una pasticceria artigianale fondata nel 1966 dal Pastry Chef Vincenzo Santoro nella sede storica di via Cagliero, nascono poi il laboratorio alle porte di Milano, la pasticceria di Via Sarpi nel 2015 e quella di Sant’Agostino nel 2017 e per ultimo lo scorso 2 settembre 2021 il quarto punto vendita della città all’interno del Mercato Centrale.Martesana è un punto di riferimento per l’arte della pasticceria, la bontà e la bellezza dei suoi prodotti innovativi l’hanno resa celebre non solo nella città di Milano ma anche a livello internazionale grazie ad alcuni tra i maggiori riconoscimenti come le “Tre torte del Gambero Rosso”.Obiettivo dell’operazione è la crescita del fatturato e della notorietà del marchio, sia in Italia e sia all'estero, operando in piena continuità con i valori e l’eccellenza artigianale di cui Martesana è simbolo da oltre 50 anni.