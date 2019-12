Aumento capitale Juventus sottoscritto al 97,5%

Titta Ferraro 19 dicembre 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

L'aumento di capitale della Juventus si è concluso con di oltre 314,54 milioni di azioni, pari al 97,54%, per un ammontare complessivo pari a 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. L'azionista Exor ha sottoscritto pro-quota (191,2 mln). I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019.