Aumenti capitale: 2017 da record, dal 2009 raccolti 95 miliardi di euro, 70% dalle banche

Alessandra Caparello 23 ottobre 2019 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

In dieci anni, dal 2009 ad oggi, sono stati raccolti 95 miliardi di euro (70% dalle banche e il 26% dall’industria). Così Mediobanca nell’indagine “indici e Dati” in cui analizza l’andamento di Borsa Italiana negli ultimi dieci anni. Il 2018, con 3,6 miliardi raccolti, ha segnato un deciso ridimensionamento per gli aumenti di capitale rispetto al massimo storico del 2017 di 22,6 miliardi, tendenza proseguita nei primi 9 mesi del 2019 (appena 86 milioni raccolti). UniCredit ha totalizzato oltre un quarto (29%) degli aumenti; sommando le quote di MPS (19%), Enel (8%), Intesa Sanpaolo (7%), Banco BPM (6%) e Saipem (4%) si giunge a quasi i tre quarti (73%) degli importi complessivamente richiesti al mercato italiano