Aton Green Storage pronta allo sbarco su Aim Italia, prezzo offerta fissato a 4 euro

Daniela La Cava 16 giugno 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Una nuova matricola si prepara allo sbarco a Piazza Affari. Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Aton Green Storage (Pmi innovativa attiva nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici) sul mercato Aim Italia. Nell’ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione 2,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo di offerta è stato fissato in 4 euro per azione, per una raccolta complessiva di 10 milioni di euro.La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di quasi 5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati italiani ed esteri. Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di Aton saranno, rispettivamente, pari a circa 30 milioni e al 33,33% del capitale sociale della società. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per domani, 17 giugno 2021.Aldo e Vittorio Balugani, azionisti e consiglieri di amministrazione di Aton Green Storage hanno dichiarato: "L'ingresso in Borsa di Aton rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione e, per la società, l’acquisizione di uno status che consentirà di accelerare il percorso di crescita e lo sviluppo del business. Quando nel 2014 abbiamo fondato la società, eravamo già fermamente convinti delle potenzialità delle tecnologie per un miglior utilizzo delle energie rinnovabili e della necessità di dover sviluppare soluzioni che ne potessero massimizzare i benefici".