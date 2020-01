Atlantia vola a +3%, revoca concessione più lontana dopo voto Emilia

Titta Ferraro 28 gennaio 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Fitti acquisti oggi sul titolo Atlantia che veleggia in testa al Ftse Mib con un balzo di oltre il 3 per cento a quota 21,63 euro. Si tratta dei massimi annui con un saldo di oltre +6% ytd.Il titolo del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton si giova dell'avanzare dell'ipotesi che l'eventuale revoca delle concessioni autostradali, in capo alla controllata Aspi, si allontani. Scenario diventato più concreto dopo le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, che potrebbero comportare un rafforzamento della posizione del Pd all'interno dell'esecutivo.Secondo qaunto riporta oggi Il Messaggero starebbe prendendo forza all'interno del partito Democratico la posizione del ministro del Tesoro Gualtieri, contraria alla revoca della concessione; il numero uno di via XX Settembre vorrebbe evitare una battaglia legale rischiosa; l'intento sarebbe quello di convincere Autostrade ad apportare un taglio del 5% delle tariffe autostradali da spalmare negli anni (impatto da 3-4 miliardi)."Dopo la vittoria del centro sinistra in Emilia Romagna sarà importante verificare cosa deciderà il governo, considerando che il ministro dell'Economia Gualtieri ha sottolineato che il governo sta cercando una soluzione equilibrata per ASPI ed Italia Viva ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 35 del decreto millerproghe che dovrà essere approvato entro febbraio", rimarcano gli esperti di Equita Sim.