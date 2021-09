Atlantia: trend del traffico in miglioramento nella prima settimana di settembre

Alessandra Caparello 9 settembre 2021 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Iltrend del traffico continua a registrare un costante miglioramento e nella prima settimana di settembre l’Italia ha registrato una crescita del traffico del 6.9% rispetto al 2019, accelerando rispetto al +3/4% del mese di agosto (-15% YTD vs. 2019). Una situazione simile è stata registrata in Francia con una crescita del 7% del traffico vs una crescita fra 0-4% nel mese di agosto (-15% YTD vs. 2019), mentre in Spagna il trend a +53% a causa di un confronto non omogeneo (termine concessione di Acesa) ed un trend a -17% YTD vs. 2019. In Latam tutti i paesi sono positivi con il Brasile a +11% (-2% YTD vs 2019), il Cile a +14% (-10% YTD vs. 2019) ed il Messico a +2% (+1% YTD vs. 2019). Secondo Equita, il trend del traffico sulle motorways in Europa si sta stabilizzando su livelli simili o leggermente migliori del 2019 risultati attesi per il 2022. Positivo fra gli aeroporti il trend di Nizza, mentre ADR sembra stabilizzarsi su cali più significativi (-70% medio nel 2021).