Atlantia sul fondo del listino su nuovo sistema tariffe autostradali

Valeria Panigada 21 giugno 2019 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Deciso calo del titolo Atlantia a Piazza Affari. Questa mattina in una seduta intonata al rialzo moderato, l'azione del gruppo delle autostrade finisce sul fondo del listino principale con un tonfo del 3,5% a quota 23,5 euro. A pesare è il nuovo sistema delle tariffe autostradali messo a punto ieri dall'Autorità di regolazione dei Trasporti per il 2020. Le nuove regole puntano ad alleggerire i pedaggi autostradali e a garantire maggiore trasparenza ed efficienza dei costi, attraverso un meccanismo di "price-cap" (prezzo limite) per le efficienze e un sistema di premialità/penalità.I gestori, riuniti nell'associazione Aiscat si preparano a fare ricorso al Tar, sostenendo che la proposta è una modifica unilaterale, arbitraria e inaccettabile della concessione esistente. In attesa di un confronto anche con il governo, per cercare una soluzione condivisa gli analisti di Equita ribadiscono rating buy con target price a 25,1 euro. La sim ricorda inoltre che Atlantia ha avviato il processo per cedere una quota del 30% di Telepass. Secondo Reuters la valutazione si aggira attorno ai 2 miliardi.