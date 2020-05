Atlantia sospesa al ribasso (-6%), governo vorrebbe impegno economico maggiore di ASPI

Titta Ferraro 4 maggio 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Tonfo in avvio di giornata per Atlantia che è stata sospesa per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo quando segnava un calo del 6,3 per cento a 13,92 euro. Pesano le nuove indiscrezioni che vedono posizioni di nuovo distanti con il governo nella trattativa per evitare la revoca della concessione autostradale. Il governo vorrebbe un impegno economico superiore, mentre Autostrade per l'Italia (ASPI) chiede un incontro ufficiale per definire un accordo.Secondo il Corriere della Sera il Ministro De Micheli sarebbe favorevole sul mantenere lo status quo, frenando sulla revoca della concessione, posizione questa inaccettabile per il M5S, per i quali la revoca è una battaglia di principio. Il Fatto Quotidiano aggiunge che l'offerta di ASPI di 1,5 mld fra investimenti e riduzioni tariffarie sarebbe considerata troppo bassa dal governo.