Atlantia schizza +11% in Borsa, da Cdp offerta vincolante 'interessante' su Autostrade

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2021 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Boom di acquisti su Atlantia, con il titolo della holding controllata dalla famiglia Benetton che schizza fin oltre +11% dopo alcune indiscrezioni, secondo cui Cassa depositi e prestiti sarebbe pronta a presentare una offerta 'interessante' su Autostrade entro la fine del mese di febbraio. Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo attorno a 14,6 euro.Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, CdP ha inviato una lettera ad Atlantia annunciando il suo piano per la presentazione di una offerta vincolante per Autostrade per l'Italia SpA.L'offerta valuterebbe ASPI per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro.