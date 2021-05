Atlantia: scenario di grande incertezza se offerta CDP per ASPI non venisse accettata (analisti)

Alessandra Caparello 18 maggio 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Equita Sim ha sottolineato l’importanza per Atlantia di un accordo con CDP in questa fase. L’offerta della cordata di CDP valuta il 100% di ASPI 9.3bn e potrebbe salire fino a 9.6 grazie a un earn-out per il Covid-19.La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’assemblea creerebbe infatti una situazione di grande incertezza perché il governo ritiene essenziale il controllo di ASPI da parte di CDP per chiudere la procedura di grave inadempimento; non ci sono state offerte alternative (interesse di ACS legato ad accordo con CDP); uno spin-off proporzionale di ASPI è stato proposto ma non sono arrivate offerte; la revoca della concessione è improbabile ma il rischio di nuove negoziazioni sarebbe una riduzione di valore del PEF.Equita ha fissato il target price a 18 euro per azione e confermano l’Hold. Il titolo è salito del 18% dai minimi di gennaio, ma -26% rispetto ai livelli pre-covid19.