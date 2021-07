Atlantia scarta idea di acquisto partecipazione in Cellnex Telecom

Redazione Finanza 8 luglio 2021 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Atlantia scarta l'idea di acquistare una partecipazione pari al 3,4% in Cellnex Telecom. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, che ha deliberato di non esercitare il diritto di co-investimento, derivante dall’accordo sottoscritto con Edizione e le sue controllate Sintonia e ConnecT.L’accordo attribuiva ad Atlantia la facoltà di acquistare entro il 12 luglio, una quota pari al 3,4% in Cellnex Telecom. Il Cda ha ritenuto però l’esercizio del diritto di co-investimento non coerente con le linee di indirizzo strategico di medio lungo termine di Atlantia.Rimangono comunque esercitabili fino al 12 luglio 2025 i diritti, previsti dall’accordo, di prima offerta e di prelazione su una quota del 5,7%, oltre che il diritto di prelazione di Atlantia sui diritti di opzione (non esercitati da Connect Due) rivenienti da eventuali futuri aumenti di capitale deliberati da Cellnex.