Atlantia sale in Borsa: oggi in cda verifica sulle negoziazioni con CDP

Alessandra Caparello 23 aprile 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

In salita a Piazza Affari allo 0,28% a 16,38 euro il titolo Atlantia. Secondo La Stampa, CDP non migliorerà l’offerta di 9.1 bn fino a 9.5 bn, ma si continuerebbe a lavorare su ritocchi marginali che riguardano indennizzi e tassi di interesse sui ristori. Oggi il cda deciderà se prendere ancora qualche giorno di tempo prima di convocare l’assemblea dei soci per il 28 maggio.Secondo il Messaggero al contrario il governo sarebbe favorevole al fatto che CDP dia delle garanzie temporanee sui ristori da Covid-19, permettendo quindi al prezzo di salire fino a 9.5 bn.Adr ha emesso un Sustainability-Linked bond per un valore di 500 mn a 10 anni con un rendimento a scadenza del 1.87%, uno costo superiore al 1.4%. Abertis, sottolinea Equita, ha comunicato i risultati del 1Q, con un calo del traffico medio del 3.5% a causa degli effetti della pandemia e revenues in crescita del 2% grazie al consolidamento del Messico e di ERC in US (+102 mn) ed un EBITDA a +6% a 706 mn (+79 mn grazie a Messico ed ERC). “Al netto degli effetti dei nuovi consolidamenti – concludono gli esperti - l`EBITDA sarebbe in calo del 7%. Si tratta di numeri leggermente migliori delle attese grazie ad un maggior contributo dell’Italia, che ha registrato revenues in crescita del 20%”.