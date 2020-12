Atlantia sale in Borsa: numerosi benefici dall'accordo con CDP (analisti)

Alessandra Caparello 11 dicembre 2020 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Sale oggi in Borsa il titolo Atlantia segnando al momento +0,59%. Secondo la stampa Cassa Depositi e Prestiti chiederà un ulteriore proroga ad Atlantia per presentare l`offerta vincolante. In particolare Il Sole , ricorda Equita, sottolinea che sarebbero Blackstone e Macquarie che avrebbero necessità di tempo percompletare la due diligence. Il cda di Atlantia potrebbe accettare di concedere ulteriore tempo per l`offerta di CDP, ma dall`altro lato comunque convocare nuovamente l`assemblea straordinaria per lo spin-off di ASPI il 15 gennaio. “Continuiamo a ritenere che l`accordo con CDP eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding (4.5 bn) ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato” concludono.