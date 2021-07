Atlantia sale in Borsa dopo i risultati di Abertis migliori grazie al trend del traffico pesante

Alessandra Caparello 22 luglio 2021 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

In salita a Piazza Affari il titolo Atlantia che al momento segna +2,09% a 14,90 euro. In attesa dei risultati del primo semestre che verranno svelati il 4 agosto, arrivano quelli di Abertis che sono positivi, grazie ad un positivo trend del traffico pesante, salito del 19% nel primo semestre contro il 22,4% complessivo.Considerando il trend del traffico del primo trimestre a -3.5%, Equita stima che nel secondo trimestre il traffico complessivo sia cresciuto del 48% ed il traffico pesante di oltre il 30% permettendo un incremento delle revenues like-for-like stimano del 50% circa (60% reported). Positivo in particolare l’andamento della Francia con revenues a +51% (EBITDA +65% 291 mn) e della Spagna con revenues a +74% ed EBITDA raddoppiato a 104 milioni.