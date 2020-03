Atlantia rivede i 10 euro in Borsa, traffico sotto pressione fino a metà luglio (analisti)

simone borghi 19 marzo 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Atlantia sale anche oggi a Piazza Affari. Il titolo segna un rialzo del 2% rivedendo i 10 euro, sovraperformando il Ftse Mib (+1,5%). Atlantia ha pubblicato gli ultimi dati di traffico da inizio anno alla settimana che è terminata il 15 marzo. Il traffico di Autostrade per l’Italia (Aspi) è sceso del 8,3% (da -4,4% della settimana precedente), Spagna -0,5% (da +2,2%), Francia +1% (da +1,9%), Aeroporti di Roma (AdR) -18,4% (da -14,1%) e Aeroporto di Nizza -3,8% (da -1%).Come ampiamente previsto, spiegano gli analisti di Banca Imi, “il traffico è peggiorato dall'ultimo aggiornare dell’11 marzo, rispecchiando l'estensione delle misure restrittive in tutta Italia, ma anche in altri paesi europei, in particolare in Spagna. La performance dei volumi della Francia è peggiorata, sebbene di meno in quanto le misure restrittive sono state adottate questa settimana”.Secondo Banca Imi, “il punto chiave rimane la lunghezza dello stato di emergenza e quando le restrizioni potranno essere rimosse. In base alle nostre valutazioni, prevediamo che la crisi durerà fino a maggio e il traffico inizierà a riportare una variazione positiva solo da metà luglio”.