Atlantia risale la china a Piazza Affari in attesa sviluppi su revoca concessione

Titta Ferraro 7 gennaio 2020 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di recupero a Piazza Affari per il titolo Atlantia, tra i migliori questa mattina con un balzo del 2,18% a quota 20,64 euro. Il titolo nelle ultime settimane è tornato a soffrire sui crescenti timori di una revoca della concessione autostradale con il Decreto Milleproroghe che ha introdotto modifiche unilaterali nei contratti delle concessionarie autostradali e potrà essere trasformato in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.Ieri il premier Giuseppe Conte ha affermato che il dossier sulla revoca della concessione sta per essere chiuso dal governo. "Ci confronteremo all’interno della maggioranza perché tutti siano coinvolti nella dimensione politica della decisione finale. Ma è evidente che a fondamento di tale decisione ci dovranno essere le valutazioni tecnico-giuridiche sull’inadempimento del concessionario", ha detto Conte a Repubblica.Intanto indiscrezioni dell'agenzia Mf-Dow Jones parlano di un piano a 2-3 anni da diversi miliardi di euro a cui starebbe lavorando Atlantia per l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione sulla rete autostradale.