Atlantia: revoca concessioni Autostrade tra i nodi governo M5S-PD. Deciderà Conte (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 30 agosto 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Che fine farà, con il governo M5S-PD, la revoca della concessione autostradale che il MoVimento ha tanto invocato per punire Autostrade, controllata di Atlantia, dopo la tragedia del Ponte Morandi? Il Sole 24 Ore scrive che l'ultima parola spetterà al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Il quotidiano riporta che "i Cinquestelle non intendono ammainare la bandiera" e che una conferma in tal senso è arrivata alla "dichiarazione di uno degli uomini-chiave M5S nella trattativa con il Pd, Stefano Patuanelli, pontiere della prima ora, capogruppo al Senato e - fatto tutt'altro che trascurabile - candidato in pole position per il ministero delle Infrastrutture"."Siamo convinti - ha detto ieri Patuanelli - che quando si parla di concessioni autostradali è giusto parlare di revisione ma non possiamo giocare con le parole: il crollo del ponte Morandi deve portare a una revoca delle concessioni. È un tema che dovremo affrontare», dice Patuanelli. Lui stesso aggiunge, però, le parole fondamentali: «Deciderà Conte»".Così scrive il Sole: "L'intesa è di lasciare a Conte, che conosce bene la materia e può valutarla anche da professore, la valutazione, partendo proprio da quel parere. In casa Pd sono convinti che l'esito di questa valutazione porterà a prudenza sui tempi e sulle decisioni da adottare".Sulla necessità di effettuare una revisione sulle concessioni autostradali, PD e M5S sono d'accordo, come risulta anche dal documento programmatico congiunto preparato da M5S e Pd per il premier incaricato Giuseppe Conte, di cui il Sole riporta la parte interessata:"Le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che va avviata la revisione delle concessioni autostradali, che garantisca maggiori investimenti, manutenzioni, tutela degli utenti e che rafforzi il sistema della vigilanza in ordine alla sicurezza infrastrutturale".