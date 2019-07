Atlantia, revoca concessione ad Autostrade? Pareri Mit: 'altra ipotesi rinegoziare convenzione'

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2019 - 08:12

Finanza.com

La commissione tecnica del ministero delle Infrastrutture (MIT) incaricata di valutare gli effetti del crollo del Ponte Morandi, non prevede soltanto l'ipotesi della revoca della concessione per Autostrade per l'Italia, gruppo controllato da Atlantia. Il Sole 24 Ore fa notare che nella nota viene contemplata anche l'ipotesi della rinegoziazione della concessione fra concedente (lo stesso ministero) e concessionario."I possibili rischi discendenti dallo squilibrato contenuto e dalle modalità di approvazione della Convezione - afferma il parere tecnico - potrebbero comunque consigliare una diversa soluzione, rimessa alla valutazione politica o legislativa volta alla rinegoziazione della convenzione".I tecnici, insomma, - stando a quanto riporta anche La Repubblica - fanno notare che se il ministero esercitasse il diritto di recesso unilaterale e Autostrade provasse una sua non colpevolezza, ci sarebbe il rischio di risarcimenti pari a "una somma pecuniaria che può essere, per quanto può comprendersi, assolutamente ingente, se non addirittura insostenibile per l'erario".