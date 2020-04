Atlantia regina del Ftse Mib, close a +8% con accordo con governo sempre più vicino

Redazione Finanza 23 aprile 2020 - 18:09

MILANO (Finanza.com)

Balzo di oltre +8% oggi per Atlantia che si è riportata sopra i 14 euro. Secondo il Corriere della Sera il Mise sarebbe pronto al confronto interno al governo. Se i tempi lo permetteranno il processo si potrebbe chiudere entro giugno. Il tema della revoca della concessione non sarebbe più preso in considerazione, in favore del cambio del controllo di ASPI. I temi da definire sarebbero tre: il nuovo piano tariffario, inferiore al precedente; il piano di capex e una sanzione/risarcimento per il crollo del Ponte di Genova. Una volta trovato l’accordo con il governo, Atlantia dovrebbe cedere il 51% di ASPI ad un gruppo di investitori italiani guidati da F2i e da CDP, rimanendo come socio finanziario di minoranza F2i starebbe già lavorando sul dossier e CDP avrebbe avuto contatti con i vertici di Atlantia. Secondo il Corriere la valutazione di ASPI sarebbe fra 8-10 miliardi.