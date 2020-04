Atlantia punta al poker di rialzi, sempre più vicino accordo con governo su concessione

simone borghi 3 aprile 2020 - 11:42

Anche oggi in gran spolvero Atlantia, al primo posto del Ftse Mib. Il titolo della holding della famiglia Benetton sale di oltre il 6% a 13,5 euro, portando a quota 4 le sedute consecutive in rialzo. Atlantia ha recuperato circa il 30% dai minimi sotto 10 euro toccati a metà marzo.A sostenere le quotazioni, le voci di un nuovo incontro fra i vertici di Atlantia ed il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. Lo riporta La Repubblica, secondo cui la possibile intesa potrebbe includere circa 2 miliardi di risarcimenti per il crollo del ponte di Genova, un taglio delle tariffe (ipotesi del 5%) e impegni su manutenzioni straordinarie.Tutto ciò, secondo il quotidiano, a fronte di un riassetto nel capitale di Autostrade per l’Italia (Aspi) con Atlantia che scenderebbe sotto il 50% (intorno al 40% secondo La Repubblica). Cdp e F2i entrerebbero con quote importanti e paritarie e potrebbero essere interessati anche fondi infrastrutturali esteri come Macquarie, mentre Allianz ed il fondo Silk Road dovrebbero almeno confermare il 12%.