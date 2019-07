Atlantia pronta a entrare in Alitalia ma c’è il ticket con Toto o Efromovich (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 11 luglio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Il pressing su Atlantia, affinché entri nella newco della nuova Alitalia continua, mentre si avvicina il termine ultimo per chiudere il dossier della compagna di bandiera, fissato al 15 luglio. Il Sole 24 Ore riporta che Atlantia dovrebbe di fatto essere il quarto azionista della newco, ma nell'ambito di un ticket con German Efromovich, azionista di maggioranza della colombiana Avianca, oppure il gruppo guidato da Carlo Toto."La partita del salvataggio di Alitalia oggi vivrà una giornata chiave, con la riunione del consiglio di amministrazione di Atlantia. Dalla seduta, come anticipato ieri dal Sole 24 Ore, dovrebbe uscire la decisione di presentare una manifestazione d’interesse per entrare nella «Newco Nuova Alitalia» insieme a Fs, Delta Air Lines e Mef".Il gruppo autostradale è pronto a rilevare il 35-40%, ma M5S punta a limitarlo.E l'agenzia di stampa Adnkronos riporta le dichiarazioni di fonti della maggioranza, secondo cui "salgono le quotazioni di Toto, incontrato ieri da Di Maio, per completare la newco assieme a Delta, Fs e Mef". Le fonti confermano la chiusura di lunedì per la presentazione dell'offerta vincolante.