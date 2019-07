Atlantia: possibile scampo alla revoca di autostrade (Corriere della Sera)

simone borghi 8 luglio 2019 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Luigi Di Maio apre a una possibile condizione affinché Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, eviti la revoca della concessione. In un’intervista al Corriere della Sera il leader 5 Stelle ha affermato: “ci stiamo muovendo nel solco dei contratti in essere e puntiamo alla revoca. Per convincerci a non farlo bisogna restituire agli italiani tutto quello che gli è stato tolto in questi anni con gli aumenti dei caselli autostradali e molto altro. Ma noi siamo fermi sulla nostra posizione”.Per quanto riguarda la posizione della Lega su questo tema, Di Maio ha precisato: “non ho capito la Lega da che parte sta in questa partita, ma sono sicuro sarà coerente con quanto detto all’indomani della tragedia. Noi vogliamo giustizia e andremo fino in fondo”.