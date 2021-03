Atlantia: positiva la possibile proroga dell'offerta di CDP per negoziare (analisti)

Alessandra Caparello 10 marzo 2021 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Interritorio positivo il titolo Atlantia che al momento in Borsa segna +1,54% a 16,12 euro. Secondo il Messaggero, la cordata di CDP sarebbe pronta a rivedere al rialzo l’offerta di 100-200 mn a 9.3 bn, ben lontano però dal valore di 10.5- 12 bn indicato dagli advisors. La trattativa, sottolinea Equita Sim, starebbe proseguendo e le parti si rincontreranno con l’obiettivo di verificare se ci siano i margini per negoziare entro il 16 marzo. Il termine potrebbe quindi essere ulteriormente prorogato. La trattativa dovrebbe ampliarsi anche alle condizioni collaterali. “Il miglioramento dell’offerta ipotizzato da CDP – afferma Equita- appare ancora molto contenuto, la possibilità di un ulteriore rinvio della dead line e l’apertura di una nuova trattativa sarebbero invece un’indicazione positiva”. “L’offerta di CDP per l’88% di ASPI dovrebbe scadere il 16 marzo e secondo la stampa ci sarebbero degli incontri fra le parti. L’accordo con CDP eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding (4.5 bn) ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato” concludono.