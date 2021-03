Atlantia: positiva la notizia che Cdp chiede una proroga per negoziare (analisti)

Alessandra Caparello 15 marzo 2021 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

In salita dello 0,25% a 16,22 euro il titolo Atlantia al momento in Borsa. Secondo Il Sole, Cdp avrebbe chiesto di prorogare le negoziazioni fino al 27 marzo. Per il CEO Bertazzo i nodi della trattativa sono: il prezzo; le garanzie; le condizioni generali del bid. Bertazzo ha inoltre apprezzato l’interessamento di ACS per ASPI. Nel frattempo Sabrina Benetton, consigliera in quota ad Edizione Holding, si è dimessa dal CDA.Secondo Equita, la richiesta di CDP di proroga della negoziazione sarebbe positiva. “Il traffico di ADR 2021 sarà debole, ma le attese sull’Allowed Wacc 2022-26 sono migliori delle attese. L’accordo con CDP risolverebbe il problema del debito nella holding (4.5 bn) ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato” concludono gli esperti della Sim milanese.