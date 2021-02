Atlantia: positiva l'offerta vincolante presentata da Cassa Depositi e Prestiti (analisti)

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Positivo il fatto che Cassa Depositi e Prestiti presenti un’offerta vincolante per ASPI. Così gli esperti di Equita Sim secondo cui andrà verificato se ci saranno spazi di ulteriore negoziazione considerando che lo scenario politico sembra essere migliorato e dovrebbe favorire una soluzione per il dossier ASPI, che parte dall`approvazione definitiva del Piano Economico Finanziario. L`accordo con CDP, concludono gli esperti della Sim milanese, eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding (4.5 bn) ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato (2022E D/EBITDA a 6.4x).