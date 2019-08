Atlantia, più del rebus autostrade ora conta il cantiere aperto di Edizione (Sole 24 Ore)

Alessandra Caparello 13 agosto 2019 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Due le importanti decisioni a cui è appeso il destino della storia imprenditoriale della famiglia Benetton e le rivela Il Sole 24 Ore. “La prima è interna alla dinastia che deve scegliere se e in che misura mantenere lo status quo o, in alternativa, se sia giunto il momento di procedere alla divisione delle attività tra i quattro rami famigliari. La seconda è esterna a Treviso ed è nelle mani di chi siederà a Palazzo Chigi, chiamato a definire una volta per tutte il nodo della minacciata revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Dalle risposte che famiglia e politica matureranno si capirà quanto del vecchio impero di Ponzano Veneto resterà in piedi. Un patrimonio che vale oltre dieci miliardi di euro in termini di net asset value e che nell’ultimo anno ha aggiunto le torri di Cellnex e l’impegno in Alitalia alle storiche attività delle autostrade (Atlantia e Abertis), ristorazione (Autogrill) e abbigliamento (Benetton)”. Così scrive il quotidiano economico secondo cui “sta così maturando per alcuni rappresentanti della famiglia la necessità di rivedere una governance diventata troppo stretta e con essa anche una struttura che concede pochi margini di manovra a chi volesse valutare una sorta di scissione di Edizione, entrando in possesso della quota parte del tesoretto accumulato nella holding. Nessun tema è stato posto formalmente da rappresentanti della famiglia, ma c’è chi inizia a parlarne negli ambienti finanziari. Secondo quanto si apprende sarebbero sul tavolo diverse soluzioni, che ruotano intorno a Edizione e alle sue controllate”.Il problema è che i tempi si preannunciano lunghi e in mezzo si colloca il tema della revoca delle concessioni. “Tra perizie e iter avviati dal ministero delle infrastrutture – scrive Il Sole - la revoca della concessione, minacciata a più riprese dai Cinquestelle e dal vicepremier Luigi Di Maio, resta un tema irrisolto. E questo nonostante in un certo senso si sia registrato un allentamento delle tensioni con la politica con la discesa in campo di Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia, non foss’altro perché l’interlocutore dei due dossier è lo stesso. Anzi, era: la crisi di governo nei fatti è destinata a rimescolare le carte”.