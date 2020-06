Atlantia: perfezionata acquisizione del 72% di Red de Carreteras de Occidente in Messico

Valeria Panigada 5 giugno 2020 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha fatto sapere che la controllata Abertis Infraestructuras, in partnership con GIC, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 72,3% del capitale di Red de Carreteras de Occidente (RCO) in Messico. In particolare, Abertis detiene il 51,3% del capitale di RCO per un controvalore di 1,5 miliardi di euro mentre GIC detiene il 21%. Il restante 27,7% del capitale della società è detenuto da investitori e fondi pensione locali. RCO gestisce, attraverso 5 concessionarie, 876 km di rete autostradale nel corridoio industriale tra Città del Messico e Guadalajara, e nel 2019 ha registrato ricavi per oltre 400 milioni di euro e un Ebitda di oltre 300 milioni di euro, con un debito netto di 2 miliardi. Abertis (e quindi Atlantia) controllerà RCO consolidandola integralmente nel proprio bilancio.