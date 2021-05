Atlantia: perdita di 67 milioni in I trimestre, ricavi -8% a 2,025 miliardi

Redazione Finanza 14 maggio 2021 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre del 2021 il Gruppo Atlantia, a cui fa capo Autostrade per l'Italia, ha riportato una perdita di 67 milioni di euro, ricavi operativi pari a 2,025 miliardi di euro, in riduzione di 185 milioni di euro (-8%).L'EBITDA è stato pari a 1,124 miliardi di euro, in diminuzione di 147 milioni di euro (-12%); il Cash Flow Operativo a 581 milioni di euro, in riduzione di 209 milioni di euro (-26%); l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 38,264 miliardi di euro, in diminuzione di 974 milioni di euro.Gli investimenti sono stati pari a 384 milioni di euro, in aumento di 23 milioni di euro (+6%). I risultati del Gruppo, rispetto al primo trimestre 2020, risentono dell'impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie.