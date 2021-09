Atlantia: per Equita mossa Benetton è "un segnale positivo sul titolo"

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Atlantia resta sotto i fari a Piazza Affari all'indomani della mossa di Edizione. La holding finanziaria controllata dalla famiglia Benetton ha annunciato di avere acquisito sul mercato lo 0,75% di Atlantia portando la propria partecipazione al 31%. "Edizione, nel proprio ruolo di azionista stabile e di lungo periodo, ribadisce così la fiducia verso Atlantia e il suo management nonché la condivisione dei piani strategici di sviluppo e dei valori di fondo che li hanno ispirati", si legge nel comunicato."Si tratta di un segnale positivo sul titolo, perché ai correnti prezzi l’azionista di riferimento ha deciso di incrementare la partecipazione in Atlantia - spiegano gli analisti di Equita -. La dividend policy (600 milioni di euro nel 2021 e Cagr del 3-5% al 2023) e il buyback di 1-2 miliardi sono un supporto per il titolo". Gli esperti della sim milanese confermano la raccomandazione hold (tenere in portafoglio) su Atlantia, mantenendo il target price di 18 euro.