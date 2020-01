Atlantia peggiore del Ftse Mib dopo avvertimento su default Autostrade con revoca concessioni

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2020 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Atlantia continua a essere protagonista di Piazza Affari. Oggi l'azione è la peggiore del Ftse Mib, dopo le ultime indiscrezioni in realtà meno pessimistiche dei giorni scorsi. Atlantia cede alle 12.44 ora italiana l'1,06% a quota 20,50 euro.Secondo il quotidiano La Repubblica il governo Conte bis non avrebbe preso ancora una decisione sulla revoca delle concessioni ad Autostrade, controllata di Atlantia.Banca Akros in una nota sottolinea, riferendosi alle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che non c'è "la volontà" di cancellare la concessione. Di conseguenza, Banca Akros ritiene che un accordo che sventi la revoca sia ancora possibile.Il titolo Atlantia tuttavia è sotto pressione. Nel commentare la presentazione del piano strategico 2020-2023 di Autostrade, l'AD Roberto Tomasi ha avvertito che "con la revoca e indennizzo (rischio di indennizzo più basso stando al decreto Milleproroghe), l'azienda farà default".Banca Akros ha su Atlantia un rating accumulate e un target price a 25 euro.