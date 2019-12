Atlantia parte in calo, S&P pone sotto osservazione rating

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Tra i singoli titoli da seguire anche oggi spicca Atlantia, che ieri ha corso sulle indiscrezioni relative a Cdp. In serata S&P Global Ratings ha però posto in "CreditWatch Negative" i rating di Autostrade per l'Italia (Aspi) e Atlantia sui maggiori rischi associati alla concessione Aspi. A Piazza Affari la seduta parte con il freno a mano tirato: dopo il rally della vigilia, che l'ha portato oltre la soglia di 21 euro, il titolo viaggia questa mattina in area 20,85 euro (-0,95%)."Un aumento dei rischi operativi e normativi - spiega l'agenzia di rating Usa - significa che Atlantia deve far fronte a una maggiore probabilità di parametri finanziari più deboli. Le tutele concesse alla concessione gestita dalla controllata Autostrade per l'Italia potrebbero indebolirsi se il Parlamento italiano revocasse la normativa che disciplina il quadro giuridico della concessione".Gli esperti di S&P aggiungono: "Il recente crollo di un secondo ponte vicino a Genova (sebbene l'autostrada non fosse gestita da Aspi) e lo stallo del potenziale coinvolgimento di Atlantia nel salvataggio di Alitalia hanno aumentato il sentiment politico negativo nei confronti di Atlantia. In uno scenario estremo, se la concessione di Aspi venisse revocata senza alcun indennizzo di risoluzione, a nostro avviso ciò potrebbe innescare un problema di liquidità, in particolare per Aspi, che potrebbe essere esteso ad Atlantia".