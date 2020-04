Atlantia offre 2,9 miliardi di euro per evitare revoca concessioni. Titolo sale in Borsa

Alessandra Caparello 29 aprile 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Ricavi operativi pari a 11.630 milioni di euro, comprensivi del maggior contributo del gruppo Abertis (4.534 milioni di euro) e utile pari a 136 milioni di euro, in diminuzione di 639 milioni di euro rispetto al 2018 (775 milioni di euro). Atlantia alza il velo sui conti del 2019 da cui risulta un cash flow Operativo (“FFO”) pari a 4.969 milioni di euro, in aumento 1.985 milioni di euro, attribuibile prevalentemente al maggior contributo del gruppo Abertis pari a 2.204 milioni di euro.Nella nota in cui si annunciano i risultati dell’esercizio 2019, Atlantia punta anche a chiudere il contenzioso col Governo sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Nel dettaglio Autostrade per l’Italia ha reso noto che in data 5 marzo 2020, ha inviato al Ministero dei Trasporti una lettera con la quale, ha offerto, tra l’altro, la propria disponibilità a farsi carico di impegni economici per un importo ad esclusivo carico della Società pari a 2.900 milioni di euro. Tale cifra è così ripartita: 1.500 milioni da destinarsi, sulla base di articolazioni da definire di comune intesa, a iniziative di riduzioni tariffarie da applicare all’utenza e a contributi allo sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione di progetti di potenziamento della rete autostradale di Autostrade per l’Italia e/o delle sue controllate e 700 milioni di euro (totalmente a carico della Società) dell’ammontare delle manutenzioni evolutive del periodo 2019-2023. Tutto questo fermo restando l’impegno già assunto, interamente a carico della Società, di sostenere i costi complessivi (inclusi gli oneri accessori) per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera, stimato in 600 milioni di euro e la disponibilità a mettere a disposizione del Commissario Straordinario un importo massimo di ulteriori 100 milioni di euro per la copertura degli eventuali extra-costi di ricostruzione.Il titolo Atlantia al momento a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,38% a 14,61 euro.