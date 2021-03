Atlantia: offerta di CDP necessita dell'ok dell'assemblea in programma entro la prima metà di maggio (analisti)

Alessandra Caparello 30 marzo 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Atlantia sale a Piazza Affari segnando un +1,28% a 16,24 euro. L’assemblea straordinaria ha bloccato la proroga del progetto di scissione. All’assemblea era presente il 72% del capitale ed il voto contrario di Edizione (30.2%) e Fondazione CRT (4.85%) ha raggiunto il 48% del totale dei voti. I voti favorevoli sono stati il 52%, inferiore al 67% della maggioranza qualificata necessaria per l`assemblea straordinaria.Il Sole sottolinea che CDP starebbe lavorando alla propria offerta ed un CDA è stato convocato per domani. Come già anticipato dalla stampa, ricorda Equita, l’offerta prevederebbe una valorizzazione di 9.1 bn per il 100% di ASPI, garanzie ridotte a 500 mn e la possibilità di riconoscere ad Atlantia gli eventuali ristori per il covid-19 che il governo riconoscerà ad ASPI (stimati in 400 mn). L’offerta di CDP dovrà poi superare il voto dell’assemblea dei soci, considerando che la stessa Edizione ha espresso l`auspicio che l’eventuale offerta arrivi in assemblea.L’assemblea, continuano dalla Sim milanese, dovrebbe essere chiamata nei primi 15 giorni di maggio e secondo la Stampa i legali di Atlantia società stanno cercando di capire se per approvare la cessione di ASPI sarà necessaria l’assemblea ordinaria o sia necessaria un’assemblea straordinaria. Nel primo caso sarebbe necessaria la maggioranza del 50% dei presenti per approvare l’offerta di CDP, nel secondo il 67%, rendendo più difficile quindi l’approvazione dell’offerta.