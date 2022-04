Atlantia: nuovi rumors su accordo Edizione/Blackstone, Opa già oggi da 22-23 euro per azione?

simone borghi 13 aprile 2022 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Arrivano sempre più indiscrezioni riguardo i dettagli dell’operazione che coinvolge Edizione (holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia) e il fondo Blackstone. Secondo Reuters, i Benetton e Blackstone starebbero valutando un’Opa a un premio del 30% sulla media dei prezzi degli ultimi 6 mesi del titolo Atlantia, con un’offerta che potrebbe arrivare già oggi. L’offerta, quindi, potrebbe essere tra i 22 e i 23 euro per azione anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa.Il Sole 24 Ore fornisce ulteriori informazioni sulla governance dell’operazione. L’Opa potrebbe essere lanciata da un nuovo veicolo nel quale i Benetton manterranno il 60% mentre il fondo Blackstone il 40%. Uno schema, scrive il giornale, nel quale potrebbero anche rientrare Fondazione Crt e Gic, ai quali potrebbe essere riservata una partecipazione prossima al 10%, con meccanismi di governance che potrebbero assicurare un co-controllo. Nessuna ulteriore indicazione sulla possibile partecipazione degli altri potenziali offerenti all’operazione (Brookfield/Gip/Acs).“Quindi al momento non è esclusa una ipotesi di contesa sul titolo, anche se le probabilità di scardinare l’attuale assetto di controllo di Atlantia sono basse” scrivono gli analisti di Equita che hanno rating Buy su Atlantia con target price a 20,5 euro.