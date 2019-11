Atlantia: nessun acconto su dividendo su incertezza Aspi

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Nessun acconto sul dividendo da parte di Atlantia. Secondo quanto si apprende in una nota del gruppo, il consiglio di amministrazione ha valutato di non procedere alla distribuzione dell'acconto sui dividendi per l'esercizio 2019 in relazione al permanere di una situazione di incertezza in merito ad Autostrade per l’Italia (Aspi), e alla conseguente decisione del cda di Aspi stessa di non distribuire alcun acconto sui dividendi.