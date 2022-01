Atlantia: mercato guarda a nuovo riassetto Edizione, Equita conferma buy

Redazione Finanza 14 gennaio 2022 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Atlantia si muove controcorrente a Piazza Affari. Il titolo sale di mezzo punto percentuale in area 17,355 euro in presenta del Ftse Mib che a metà seduta cede oltre un punto percentuale. Ieri Edizione, la holding finanziaria della famiglia Benetton, ha annunciato ieri novità ai vertici, con Alessandro Benetton nuovo presidente ed Enrico Laghi amministratore delegato. La società ha inoltre approvato il nuovo statuto che introduce nuove regole di governance. Secondo "il Sole 24 Ore", i 4 rami della famiglia avranno più flessibilità e potranno anche valutare di uscire dal gruppo, ma per i primi 5 anni nessuno potrà vendere all’esterno della famiglia la propria quota.Gli asset strategici di Edizione sono Atlantia, Autogrill e Benetton Group, mentre sono considerate non strategiche le partecipazioni finanziarie (Generali e Mediobanca) e la partecipazione in Cellnex.Inoltre, Edizione ha comunicato di avere rivisto al rialzo la propria quota in Atlantia dal 31% al 33,1%. "L’incremento della quota in Atlantia ci pare un segnale positivo sulle prospettive del gruppo", segnalano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Atlantia, con target price di 19,7 euro.