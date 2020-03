Atlantia in rosso in Borsa: coronavirus impatterà sui risultati 2020 (analisti)

Alessandra Caparello 16 marzo 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

In profondo rosso il titolo Atlantia che scende del 14,30% a Piazza Affari dopo aver pubblicato i dati di traffico sulle motorways in Italia, Francia e Spagna e degli aeroportiaeroporti. ASPI ha registrato un -4.4% fino all'11 marzo, mentre per Abertis la Spagna ha registrato un +2.2% e la Francia +1.9%(effetto Gilet Gialli a gennaio 2019). Nelle ultime 2 settimane per l'effetto del Covid19, ASPI ha registrato cali del 22% e 40% e la Francia dell'11%.Come affermano gli analisti di Equita, assegnando un rating Hold alla società, l'emergenza causata dal Covid-19 avrà un impatto significativo sui risultati 2020 di Atlantia, già penalizzata dall'incertezza introdotte dal decreto Milleproroghe (downgrade di S&P e Moody`s a junk, presentazione del nuovo PEF da parte di ASPI entro marzo, possibile scontro legale).