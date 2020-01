Atlantia: in gran spolvero in Borsa (+4%), Aspi pensa a maxi-piano di investimenti

simone borghi 8 gennaio 2020 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Corre Atlantia a Piazza Affari. Il titolo segna un rialzo di oltre il 4% a 21,43 euro, posizionandosi al primo posto del Ftse Mib che, dopo una mattinata difficile, ha invertito la marcia (+0,3%). A sostenere le quotazioni il maxi-piano di investimenti che Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia) si appresta a presentare il prossimo 16 gennaio. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui potrebbe essere “l’ultima carta” a disposizione di Aspi per provare a evitare la revoca della concessione autostradale.Il nuovo piano industriale di 3 anni rappresenterebbe, secondo il quotidiano finanziario, “un cambio di passo” rispetto al passato, con significativi investimenti in manutenzioni. Potrebbe essere quini un piano in continuità rispetto allo scenario attuale, a prescindere da quale sarà l’esito del braccio di ferro attualmente in atto con il Governo.