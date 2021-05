Atlantia in gran spolvero a Piazza Affari: all'assemblea odierna affluenza attesa ad oltre l'80%

Alessandra Caparello 31 maggio 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo Atlantia che al momento segna +3,16% a 16,14 euro. Oggi si terrà l’assemblea e secondo il Sole, i partecipanti dovrebbero essere oltre il 70% del capitale, come per l`assemblea straordinaria di fine marzo.L`offerta dovrebbe essere accettata, considerando il giudizio favorevole di tutti i proxy advisors ed il voto favorevole già annunciato di Edizione (30.2%) e di Fondazione CRT (5.5%). La decisione definitiva sarà comunque presa dal CDA il 10 giugno e l`accordo con CDP dovrebbe essere siglato entro fine giugno. Il closing dovrebbe arrivare entro fine anno. Equita si attende una reazione positiva del titolo in caso di accettazione dell`offerta del consorzio CDP.