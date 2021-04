Atlantia: il 28 maggio assemblea degli azionisti per esame offerta vincolante per l’88% di Aspi

simone borghi 16 aprile 2021 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Atlantia si riunirà il prossimo 28 maggio per l’esame dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (ASPI) presentata dal consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe).Prima del 23 aprile il Cda di Atlantia si riunirà per esaminare i contenuti dell’offerta al fine di rappresentare compiutamente il contesto di riferimento, i contenuti dell’operazione, le proprie valutazioni sulla congruità dell’offerta e gli eventuali scenari alternativi. Il board avrà così modo di valutare eventuali modifiche all’offerta che il Consorzio dovesse sottoporre nel frattempo alla luce delle richieste di miglioramento avanzate da Atlantia. Solamente a valle della pronuncia assembleare sull’offerta (comunque entro il 28 maggio 2021, attuale termine di validità dell’offerta a seguito della convocazione) il cda si riunirà per assumere le proprie determinazioni finali in merito.